Inter- Barça, botta e risposta con Lautaro e Messi. Suning ha le idee chiare sull’affare

Il Barcellona corteggia Lautaro Martinez e l’Inter risponde con Messi: ecco l’idea di Suning sul clamoroso affare di mercato

Il Barcellona vuole Lautaro Martinez? Allora l’Inter chiede Messi. Tuttosport presenta così il botta e risposta andato in scena negli ultimi giorni tra i due club. Il quotidiano torinese si interroga: ma davvero l’Inter starebbe pensando di comprare l’argentino? Lo scenario non è così inverosimile considerando le ambizioni di Suning. Tuttavia questa strategia nerazzurra potrebbe essere volta a fermare i corteggiamenti dei bluagrana per Lautaro Martinez.

D’altronde, la clausola da 111 milioni a oggi è inarrivabile per i catalani, che stanno provando a inserire varie contropartite tecniche nell’affare per abbassare il cash. Tuttosport rivela anche che Marotta e Ausilio stanno considerando anche l’eventuale acquisto di Mario Götze.