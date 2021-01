Inter, Bastoni: «Faremo di tutto per fermare la Juventus. Vogliamo vincerle tutte»

Alessandro Bastoni ha parlato in vista del derby d’Italia contro la Juventus

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del big match di domenica contro la Juventus.

DERBY D’ITALIA – «Giocare Inter-Juventus è sempre una grande emozione. L’ho giocata 3-4 volte, ma provi sempre le stesse sensazioni. È un big match ed è un onore giocarlo. La Juve sono tanti anni che vince, il nostro percorso è iniziato l’anno scorso con l’arrivo del mister. Proveremo a metterli in difficoltà, vogliamo crescere. Il gap? Vincono da tempo, noi stiamo facendo un percorso. Stiamo giocando tanto e non guardiamo la classifica, proveremo a fermarlo. Juve favorita per lo scudetto? Sicuramente, il loro dominio dura da tanto. Come fermare Cristiano Ronaldo? Se lo sapessi… Bisogna fare un lavoro di squadra, stiamo crescendo. Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme. Loro sono una squadra forte».

PROBLEMI IN DIFESA – «In questo momento ci stanno andando tanti episodio storti. Abbiamo anche alzato il baricentro, quindi concediamo qualcosa di più».

CESSIONE SOCIETARIA – «Noi pensiamo al campo, l’Inter è un grandissimo club con dirigenti molto bravi che risolveranno tutto. Noi pensiamo solo a giocare. Sappiamo che se le cose in campo vanno bene, tutto il resto si sistema. Proveremo a vincerle tutte».

ESPERIENZA NERAZZURRA – «È cambiato tutto alla svelta per me. Due anni fa ero a Parma, poi sono stato catapultato all’Inter. Ringrazio il mister che mi ha dato fiducia, non ha avuto lui. Sono sempre stato me stesso, ho sempre fatto quello che mi ha insegnato l’Atalanta da bambino».

FUTURO – «Sto molto bene all’Inter, a Milano si sta molto bene. Mi trovo bene, vedremo col tempo».