Inter, Bisseck si racconta: «Il mio idolo è Eto’o»

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, si è raccontato nel match day programme prima della sfida contro il Lecce. Le sue dichiarazioni:

INTER – «L’Inter è uno dei più grandi Club del mondo, fino a due anni fa non avrei pensato di giocare in una società così grande, è stato un sogno che si è realizzato. La mia filosofia è che bisogna godersi ogni partita, giocare davanti ai tifosi interisti che riempiono lo stadio ogni partita è un privilegio, qualcosa che ogni giocatore vorrebbe vivere e questa per me è la vera motivazione per dare sempre il massimo. L’Inter ha avuto una lunga serie di giocatori incredibili nella sua storia. Se devo sceglierne uno dico Samuel Eto’o, per le sue origini camerunesi e per quello che ha fatto e al secondo posto metto il “Principe” Diego Milito».

