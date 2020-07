Inter-Brescia in tv e streaming: dove vederla

Inter e Brescia si affrontano nel Derby lombardo della 29ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming

L’Inter di Antonio Conte affronta il Brescia di Diego López nel Derby lombardo della 29ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono terzi in classifica con 61 punti, e puntano a non perdere la distanza dal tandem di vertice, viste le vittorie negli anticipi di Lazio e Juventus. La Leonessa si gioca il tutto e per tutto per rimettersi in corsa per la salvezza: ha 18 punti ed è ultima assieme alla SPAL. Inter-Brescia: la partita si giocherà mercoledì 1 luglio 2020 alle ore 19.30 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, senza la presenza del pubblico sugli spalti per rispetto del protocollo sull’emergenza sanitaria da Coronavirus. La gara sarà arbitrata dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Inter-Brescia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Inter-Brescia sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky) per gli utenti che abbiano sosttoscritto l’offerta Sky-DAZN. Il pre-partita di Inter-Brescia su DAZN vedrà protagonisti dallo Stadio Giuseppe Meazza di Milano Diletta Leotta e Dario Marcolin. La telecronaca della gara è invece affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Inter-Brescia, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/20

Quando: Martedì 1 luglio 2020

Fischio d’inizio: ore 19.30

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Dove vederla in streaming: Segui live Inter-Brescia solo su DAZN

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

