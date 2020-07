Probabili formazioni Inter Brescia: Eriksen riposa, Torregrossa-Donnarumma titolari

Probabili formazioni Inter Brescia: turno di riposo per Christian Eriksen che dovrebbe lasciare spazio a Borja Valero

La vittoria dell’Inter a Parma, arrivata nel finale e dopo una prestazione non esaltante, lascia aperta la porta per il secondo posto e ha tenuto a distanza una minacciosa Atalanta. Stasera contro il Brescia (ore 19.30 Dazn), penultimo e a un passo dalla serie B, Antonio Conte vuole soffrire meno e sfruttare il turno favorevole.

COME ARRIVA L’INTER – Antonio Conte potrebbe tornare al 3-5-2, lasciando in panchina sia Eriksen che uno tra Lautaro e Lukaku, entrambi sempre titolari nelle precedenti partite. In difesa D’Ambrosio è favorito su Godin per affiancare De Vrij e Bastoni. Sulle fasce agiranno Moses e Young con in mezzo Barella, Borja Valero e Gagliardini.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Solita emergenza in difesa per Diego Lopez che contro l’Inter dovrebbe schierare un 4-3-1-2. La retroguardia sarà composta da Sabelli, Papetti, Mateju e Semprini. In mezzo al campo agirà l’osservato speciale Tonali, nel mirino dei nerazzurri, insieme a Dessena e Bjarnason. Zmrhal dietro le due punte Donnarumma e Torregrossa.

Probabili formazioni Inter Brescia

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Gagliardini, Young; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Diego Lopez