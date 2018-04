Inter-Cagliari streaming e diretta tv: come vedere la partita

Inter-Cagliari streaming: le info per Streaming e diretta TV della partita. Fischio d’inizio della gara della 33ª giornata di Serie A 2017/2018 alle ore 20,45

Inter-Cagliari streaming: allo stadio ‘Meazza’ di Milano va in scena l’anticipo del 33° turno di Serie A. Nerazzurri quinti in classifica (60 punti), senza vittorie da tre partite e con l’obiettivo Champions da alimentare; rossoblù (32) reduci dalla vittoria sull’Udinese e in cerca di punti salvezza. Nella gara d’andata, giocata alla ‘Sardegna Arena’ il 26 novembre, successo interista per 3 a 1. La partita in programma stasera alle ore 20,45 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport e da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile).

La cronaca in diretta di Inter-Cagliari potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live testuale dalle ore 18,45 con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Inter-Cagliari: probabili formazioni

INTER (3-4-2-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda; Cancelo, Gagliardini, Brozovic, Santon; Candreva, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Castan, Ceppitelli; Faragò, Cossu, Ionita, Padoin, Miangue; Sau, Pavoletti. Allenatore: Diego Lopez.