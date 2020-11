L’Inter si muove per il successore di capitan Handanovic tra i pali. La dirigenza nerazzurra e Conte punterebbero su Musso dell’Udinese

Samir Handanovic può allungare il contratto in scadenza nel 2022 con l’Inter, ma intanto il club nerazzurro pensa al futuro e all’erede del capitano tra i pali.

Stando al portale Todofichajes.com, la dirigenza di Viale della Liberazione darebbe la priorità a Juan Musso per rimpiazzare in futuro il portiere slovacco. Il nazionale argentino in forza all’Udinese sarebbe in cima alla lista di Antonio Conte e potrebbe sbarcare a Milano la prossima estate.