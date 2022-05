Inter, Calhanoglu: «Vogliamo stare lì sopra. Futuro? Qui mi sento a casa»

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha parlato facendo un bilancio della sua prima stagione in nerazzurro

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Dazn.

MOMENTO – «Non mi piace parlare di me, ma se mi chiedete dico che ho dato il massimo per l’Inter e per i miei compagni, secondo me. Sto provando a dare il massimo ai ragazzi perché vogliamo stare lì sopra e le statistiche arrivano da sole. Io sono contento però posso migliorare ancora»

RIGORI – «Il segreto non c’è, ho già calciato tanti rigori fuori dall’Italia, anche in Germania l’ho fatto. Sono abituato. Ho fiducia e un calcio di rigore contro squadre forti come Juve o Napoli vale tanto. Non devi pensare tanto in quel momento, devi solo crederci»

SCHERZO – «Noi facciamo ogni tanto questi scherzi. Denzel ed io siamo molto vicini in ritiro e cerchiamo di far passare il tempo così»

15O PRESENZE «Volevo stare qui il più a lungo possibile. Mi piace vivere qui in Italia, siete simili a noi. Sono contento di quello che ho fatto finora e voglio continuare»

RUOLI «Ho giocato in tanti ruoli, anche come esterno, come trequartista, ora gioco mezzala… Sto provando a fare il meglio, sono un giocatore intelligente e non penso sia difficile trovarsi in questo ruolo ma basta ascoltare il mister e capire ciò che vogliono da te. Io mi sono trovato subito in questa squadra»

PAROLE INZAGHI «Mi ricordo di queste parole dette dal mister, io ero in Nazionale e ho parlato due-tre volte con lui, ho avuto subito un buon accordo con lui, ci siamo sentiti qualche volta ma eravamo subito contenti del mio arrivo all’Inter»

SCONFITTA DOLOROSA – «Quella con il Milan»

COMPAGNO PIU’ SIMPATICO «Radu»

FUTURO – «Vorrei stare sempre tranquillo, sono contento di essere qui. Voglio stare all’Inter il più a lungo possibile perché mi sento a casa. Il tecnico più severo? Gattuso. Il difensore più forte? Van Dijk, ma anche noi abbiamo difensori forti come Skriniar»