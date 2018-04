Inter, Cambiasso elogia Martinez: «Simile a Higuain, ma mi ricorda anche…»

L’ex eroe del triplete nerazzurro Estebàn Cambiasso esalta il futuro attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, paragonandolo a due grandi bomber argentini

Estebàn Cambiasso è stato ospite degli studi di Sky Sport. E in quest’occasione ha toccato molti temi relativi all’attuale situazione dell‘Inter. Uno dei temi caldi è sicuramente quello che riguarda Lautaro Martinez, promesso sposo dei nerazzurri quest’estate. A proposito dell’attaccante del Racing e suo connazionale Cambiasso ha ammesso: « Lautaro Martinez è sicuramente un’ottimo giocatore. Mi ricorda un po’ Gonzalo Higuain per caratteristiche tecniche. Tuttavia ha sicuramente qualcosa anche di Mauro Icardi».

L’ex centrocampista argentino ha poi analizzato proprio la complicata situazione dell’attuale capitano dell’Inter: «Riguardo Mauro credo che il suo problema sia che la squadra non riesce a fornirlo a sufficienza, per questo sta segnando così poco». Infine anche un commento sui Mondiali che prenderanno il via a Giugno. «Credo che alla fine Sampaoli porterà in Russia, Hguain, Aguero e Lautaro Martinez».