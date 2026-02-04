Inter, chi sono Cocchi e Kamate, titolari contro il Torino in Coppa Italia. La storia e l’identikit dei giovani lanciati da Chivu

Inter, chi sono Cocchi e Kamate: la storia e l’identikit dei due giovani, lanciati titolari da Chivu contro il Torino in Coppa Italia.

La sfida di Coppa Italia contro il Torino all’U-Power Stadium si trasforma in una notte di consacrazione per la filiera giovanile nerazzurra. Cristian Chivu ha deciso di pescare due “jolly” dal suo passato, affidando una maglia da titolare a due ragazzi che conosce alla perfezione: Matteo Cocchi e Issiaka Kamate. Il destino li riunisce nello stesso stadio dove solitamente brillano con l’Under 23 guidata da Stefano Vecchi, ma questa volta il palcoscenico è quello dei grandi.

Matteo Cocchi: il “nuovo Dimarco” blindato fino al 2030

Sulla corsia mancina agirà Matteo Cocchi, terzino di spinta classe 2007 (19 anni). Chivu è stato il suo mentore, lanciandolo sotto età in Primavera nella stagione 2023-24 (34 presenze insieme). Cocchi, che ha già debuttato in Champions League contro il Feyenoord grazie a Simone Inzaghi, è considerato un patrimonio del club: l’Inter lo ha recentemente blindato con un contratto fino al 2030, respingendo diverse offerte estive. Esterno di gamba e tecnica, descritto come un ragazzo tranquillo con la testa sulle spalle (e un faro tatuato sul braccio a indicargli la via), sta vivendo una stagione da protagonista in Serie C con l’Under 23 (15 presenze, 1 gol e 1 assist). Stasera per lui è la terza presenza in prima squadra, la conferma di un percorso di crescita inarrestabile.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Issiaka Kamate: il debutto a sorpresa

Se Cocchi era nell’aria, la titolarità di Issiaka Kamate è la vera sorpresa, dettata dall’improvvisa sindrome gastrointestinale che ha messo KO l’esperto Matteo Darmian. Per il francese classe 2004 (21 anni) si tratta del debutto assoluto con la maglia dell’Inter. Giocatore versatile, nato mezzala ma abile anche da esterno (ruolo in cui ha segnato 5 gol e fornito 3 assist quest’anno in C), Kamate torna alla corte di Chivu dopo aver realizzato ben 16 reti in 79 gare sotto la sua guida tra U17 e Primavera. Dopo essersi fatto le ossa in prestito all’Avs Futebol (Portogallo) e al Modena in Serie B, stasera ha la grande chance di dimostrare il suo valore nel calcio che conta.