Inter, parla Chivu: «Mi prendo il risultato e quello che è stato il primo tempo. A volte bisogna cercare di…»

Nel postpartita di Cremonese‑Inter, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha analizzato il successo per 0‑2 maturato nel 23° turno di Serie A 2025/26. Ai microfoni di DAZN, il tecnico ha commentato la prestazione della squadra. Di seguito le sue parole

SCAMBIANDO GLI ADDENDI IL RISULTATO NON CAMBIA? – «Per maturità, per trovare modi di vincere la partita. E’ questo il segreto quando ci sono poche energie e quando ci sono tante partite di fila, e anche nelle rotazioni si fa fatica. Mi prendo il risultato e quello che è stato il primo tempo. Siamo riusciti ad andare in vantaggio di due gol all’intervallo, nel secondo tempo abbiamo abbassato un po’ i ritmi, perso lucidità e non abbiamo creato più di tanto. A volte bisogna cercare di fare qualcosina meglio, anche se non è semplice».

PROSSIMO STEP DA CHIEDERE ALLA SQUADRA? – «La consistenza, trovare modi e modalità, capire i momenti… Si può sempre migliorare. Mi prendo la maturità di questo gruppo, questa voglia pazzesca di esser competitivi. Non è semplice, io da allenatore faccio fatica. Giovedì sera mi ero addormentato mentre guardavo l’Europa League, è venuta a bussarmi mia figlia, mi sono spaventato perché credevo di essere in ritardo ad una riunione. Si vive così, sono sicuro che sia così anche per i calciatori. Ma è bello».

EPISODIO DEL PETARDO – «Se ha parlato il presidente, io prendo la voce della società e sono d’accordo con cosa ha detto».

