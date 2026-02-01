Connect with us

Hanno Detto

Inter, parla Chivu: «Mi prendo il risultato e quello che è stato il primo tempo. A volte bisogna cercare di…»

Published

45 minuti ago

on

By

Cristian Chivu sorride durante un'intervista

Inter, Chivu: «Mi prendo il risultato e quello che è stato il primo tempo. A volte bisogna cercare di…». Le dichiarazioni

Nel postpartita di Cremonese‑Inter, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha analizzato il successo per 0‑2 maturato nel 23° turno di Serie A 2025/26. Ai microfoni di DAZN, il tecnico ha commentato la prestazione della squadra. Di seguito le sue parole

SCAMBIANDO GLI ADDENDI IL RISULTATO NON CAMBIA? – «Per maturità, per trovare modi di vincere la partita. E’ questo il segreto quando ci sono poche energie e quando ci sono tante partite di fila, e anche nelle rotazioni si fa fatica. Mi prendo il risultato e quello che è stato il primo tempo. Siamo riusciti ad andare in vantaggio di due gol all’intervallo, nel secondo tempo abbiamo abbassato un po’ i ritmi, perso lucidità e non abbiamo creato più di tanto. A volte bisogna cercare di fare qualcosina meglio, anche se non è semplice».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PROSSIMO STEP DA CHIEDERE ALLA SQUADRA? – «La consistenza, trovare modi e modalità, capire i momenti… Si può sempre migliorare. Mi prendo la maturità di questo gruppo, questa voglia pazzesca di esser competitivi. Non è semplice, io da allenatore faccio fatica. Giovedì sera mi ero addormentato mentre guardavo l’Europa League, è venuta a bussarmi mia figlia, mi sono spaventato perché credevo di essere in ritardo ad una riunione. Si vive così, sono sicuro che sia così anche per i calciatori. Ma è bello».

EPISODIO DEL PETARDO – «Se ha parlato il presidente, io prendo la voce della società e sono d’accordo con cosa ha detto».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI CHIVU SU INTERNEWS24

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato5 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×