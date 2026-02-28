Connect with us
Inter, Chivu nel post partita: «Era importante reagire. Mi prendo questi tre punti, non era semplice»

Published

14 ore ago

on

By

chivu

Inter, il tecnico degli nerazzurri Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro il Genoa. Le sue parole

Nel post‑partita della sfida tra Inter e Genoa valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei nerazzurri, Chivu , è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

REAZIONE – «Era importante reagire. Sapevamo dell’importanza di questa partita. Mi prendo questi tre punti, non era semplice, perché abbiamo affrontato una squadra in salute, che sa fare e sa mettere in difficoltà. Era importante dare continuità a quello che stiamo facendo.»

VINCIAMO SEMPRE CONTRO LE PICCOLE? – «Facciamo sempre del nostro meglio, abbiamo un approccio mentale e fisico trattando gli avversari sempre alla stessa maniera».

SCUDETTO – «Siamo consapevoli che le partite si possono vincere o perdere, ma l’importante è dare il massimo. Lo scudetto ancora non è vinto, mancano ancora 11 partite e c’è ancora da fare. Dobbiamo continuare a marciare e dare continuità. Stiamo tutti bene, tutti si mettono in mostra e si allenano bene, non hanno mai il muso lungo e accettano la realtà dei fatti. Si va avanti con questa squadra, abbiamo l’ambizione e la voglia di essere competitivi. Thuram sta bene, hanno tutti dei numeri importanti i miei attaccanti».

DERBY? – «Sto pensando al Como, che c’è una semifinale di Coppa. Per me il Milan è troppo lontano».

COME STA BONNY? «Ancora non lo sappiamo. Mi dicono nulla di che ma non mi fido più, me lo hanno detto mille volte ma poi è successo qualcosa dove ho dovuto aspettare molto tempo per vederli in campo. Aspettiamo domani e speriamo non sia nulla di grave».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI CHIVU SU INTERNEWS24

