Inter, Chivu nel post partita: «Era importante reagire. Mi prendo questi tre punti, non era semplice»

Nel post‑partita della sfida tra Inter e Genoa valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei nerazzurri, Chivu , è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

REAZIONE – «Era importante reagire. Sapevamo dell’importanza di questa partita. Mi prendo questi tre punti, non era semplice, perché abbiamo affrontato una squadra in salute, che sa fare e sa mettere in difficoltà. Era importante dare continuità a quello che stiamo facendo.»

VINCIAMO SEMPRE CONTRO LE PICCOLE? – «Facciamo sempre del nostro meglio, abbiamo un approccio mentale e fisico trattando gli avversari sempre alla stessa maniera».

SCUDETTO – «Siamo consapevoli che le partite si possono vincere o perdere, ma l’importante è dare il massimo. Lo scudetto ancora non è vinto, mancano ancora 11 partite e c’è ancora da fare. Dobbiamo continuare a marciare e dare continuità. Stiamo tutti bene, tutti si mettono in mostra e si allenano bene, non hanno mai il muso lungo e accettano la realtà dei fatti. Si va avanti con questa squadra, abbiamo l’ambizione e la voglia di essere competitivi. Thuram sta bene, hanno tutti dei numeri importanti i miei attaccanti».

DERBY? – «Sto pensando al Como, che c’è una semifinale di Coppa. Per me il Milan è troppo lontano».

COME STA BONNY? «Ancora non lo sappiamo. Mi dicono nulla di che ma non mi fido più, me lo hanno detto mille volte ma poi è successo qualcosa dove ho dovuto aspettare molto tempo per vederli in campo. Aspettiamo domani e speriamo non sia nulla di grave».

