Connect with us

Hanno Detto

Inter, Chivu nel pre-partita del Bodo Glimt: «Clima? Non deve cambiare nulla, se si cercano alibi o scuse rischi di non farcela!»

Published

2 ore ago

on

By

Chivu Atalanta Inter 2

Inter, Cristian Chivu – allenatore dell’Inter – ha parlato prima del Bodo Glimt, con il match valido per l’andata dei playoff di Champions League

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Bodo Glimt Inter. Il tecnico Cristian Chivu ha parlato così a Prime Video.

CLIMA – «Non deve cambiar nulla, non ci deve nemmeno far impensierire. Dobbiamo essere pronti mentalmente e fisicamente ad accettare sia le condizioni climatiche che del campo, se si cercano scuse o alibi rischi di non farcela»

COSA NON FARE – «Dobbiamo esser pronti alla loro intensità, a cosa riescono a fare soprattutto in questo campo, dando continuità negli anni. Dobbiamo accettare tutto l’ambiente, tutte le condizioni e non pensarci tanto. Qua non sarà semplice»

ANDATA E RITORNO – «Sono due partita da giocare, fuori casa e in casa. Bisogna essere maturi ed essere consapevoli che si gioca su due manches, bisogna fare di tutto per portare a casa la qualificazione».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato5 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Thumbnail Marco Degennaro Thumbnail Marco Degennaro
Ultime Notizie6 ore ago Francesco Calabrò

Gattuso al Sion, il retroscena di Marco Degennaro nella prima puntata di “Italiani all’estero” – VIDEO

Il nuovo format di CalcioNews24 debutta su YouTube con l’intervista a Marco Degennaro: Coppa di Svizzera, metodo elvetico e la...
Change privacy settings
×