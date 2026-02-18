Hanno Detto
Inter, Chivu nel pre-partita del Bodo Glimt: «Clima? Non deve cambiare nulla, se si cercano alibi o scuse rischi di non farcela!»
Inter, Cristian Chivu – allenatore dell’Inter – ha parlato prima del Bodo Glimt, con il match valido per l’andata dei playoff di Champions League
Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Bodo Glimt Inter. Il tecnico Cristian Chivu ha parlato così a Prime Video.
CLIMA – «Non deve cambiar nulla, non ci deve nemmeno far impensierire. Dobbiamo essere pronti mentalmente e fisicamente ad accettare sia le condizioni climatiche che del campo, se si cercano scuse o alibi rischi di non farcela»
COSA NON FARE – «Dobbiamo esser pronti alla loro intensità, a cosa riescono a fare soprattutto in questo campo, dando continuità negli anni. Dobbiamo accettare tutto l’ambiente, tutte le condizioni e non pensarci tanto. Qua non sarà semplice»
ANDATA E RITORNO – «Sono due partita da giocare, fuori casa e in casa. Bisogna essere maturi ed essere consapevoli che si gioca su due manches, bisogna fare di tutto per portare a casa la qualificazione».