Inter, Conte con il fiato sospeso: Vidal in dubbio per lo Shakhtar. Le ultime

L’Inter e Antonio Conte tengono il fiato sospeso per Arturo Vidal: il cileno sarà visitato oggi dopo aver avvertito un fastidio alla coscia

Arturo Vidal tiene in ansia Antonio Conte e tutta l‘Inter. Il centrocampista cileno è in dubbio per la sfida decisiva di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, in programma a San Siro mercoledì sera.

Secondo la Gazzetta dello Sport non è niente di particolarmente preoccupante, ma ieri il cileno era alla Pinetina a fare terapie: oggi verrà rivalutato con una certa fiducia. La sua presenza rimane fondamentale per i nerazzurri, anche se Conte potrà contare su Barella, Brozovic e Gagliardini.