Inter Conte, i nerazzurri sono più forti: il gap con la Juve è stato ridotto. Hakimi può essere l’arma in più per la nuova stagione

Il famoso gap con la Juventus è stato ridotto? A quanto pare sì. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione in casa Inter, con tutte le novità in vista della prossima stagione.

HAKIMI ARMA IN PIU’ – La rosa è cresciuta sotto molti punti di vista, ora la compagine guidata da Conte – che ha già cambiato il dna della squadra – dovrà essere più costante nel tempo. Con un Hakimi in più sarà più semplice.