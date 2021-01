Inter, Conte: «Non parte e non arriva nessuno. Sulla cessione…» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: le sue parole sul mercato

«Cessione? Non entro in questo discorso, è delicato. Se e quando qualcuno lo vuole fare è giusto che lo facciano altre persone. Noi pensiamo a lavorare, ad essere concentrati sul campo, a dare tutto noi stessi per l’Inter. Questo è l’unico obbligo in questo momento per noi. Da qui fino alla fine della stagione».