Conferenza stampa Conte: «Roma da Scudetto. Eriksen? Non ne parlo»

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Ecco le parole del tecnico dell’Inter

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma.

ROMA – «Sono forti e stanno facendo molto bene, possono giocarsela per lo scudetto e per un posto Champions».

ROMA, COPPA ITALIA, JUVE – «Contro le squadre forti puoi misurare la tua ambizione e la tua di forza. I giudizi sono condizionati dai risultati e io infatti voglio vedere il risultato. Penso sia sempre importante al di là del momento. Giochiamo contro due squadre che lotteranno per un posto in Champions e per lo scudetto. C’è grande stimolo, servono fatti e non parole».

ERIKSEN – «Io non ne parlo, chi vorrà è libero di farlo. Noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio sul campo, da qui fino alla fine della stagione».

DIFESA – «In tutte le situazioni, in fase offensiva come in quella difensiva, è sempre tutta la squadra a prendersi meriti o tiratine d’orecchie. Tutti partecipano, la nostra è un’ottima fase offensiva viste le palle gol costruite e i tanti uomini che portiamo in zona gol. Per quella difensiva sicuramente poteva esserci più equilibrio e perciò dobbiamo migliorare».

VIDAL – «Si è allenato con determinazione e voglia. Qualche volte uso la carota e con lui l’ho fatto spesso, altre serve il bastone. Voglio bene a lui e alla squadra, Arturo sa che se qualcosa non mi piace non giro la testa a far finta di niente».