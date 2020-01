Inter, Conte: «Stiamo comunque facendo qualcosa di straordinario»

Antonio Conte commenta il pareggio casalingo contro l’Atalanta: ecco le parole del tecnico dell’Inter dopo la gara

LA GARA – «Affrontiamo una squadra che fa dell’intensità e della forza fisica le armi chiave, e lavora da tanto tempo insieme. Rispetto all’anno scorso, abbiamo 11 punti in più di loro: l’anno scorso ci sono finiti davanti, non dobbiamo dimenticarlo. Abbiamo fatto il possibile per cercare di vincere la partita. Stiamo comunque facendo un qualcosa di straordinario».

ROSA – «Io spero di avere sempre tutti gli effettivi, ma quando manca qualcuno ci rendiamo conto di avere la coperta troppo corta. Abbiamo affrontato questa partita senza quattro elementi. Non averli avuti a disposizione significa tanto».