Inter, Conte su Lukaku: «Sta meglio, ma non vogliamo prenderci rischi»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv della condizioni di Romelu Lukaku, alla vigilia della partita contro il Torino.

CONDIZIONI LUKAKU – «Romelu ieri non stava benissimo, oggi sta meglio e mi auguro di averlo già a disposizione. Siamo consapevoli della sua importanza, non è niente di preoccupante ma è giusto fare valutazioni e prendersi zero rischi perché perdere un giocatore ora vuol dire perderlo fino a fine campionato. Spero che lo staff medico faccia le giuste valutazioni».