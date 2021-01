Inter, Conte: «Trapattoni un secondo padre. Voglio fare come lui» – VIDEO

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato di Giovanni Trapattoni durante la conferenza stampa pre Crotone – VIDEO

«Lui per me è stato un secondo padre, lo saluto perché è da un po’ che non lo sento. Ha fatto delle cose importanti nella storia nerazzurra. Non oso paragonarmi al mister, stiamo parlando di una icona. Ha fatto la storia da giocatore e da allenatore, al tempo stesso però spero di fare qualcosa di importante come ha fatto lui».