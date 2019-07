Inter, Conte tuona: «Mercato? Siamo un po’ in ritardo» – VIDEO

Inter, Conte dà una spronata alla sua dirigenza: «Sul mercato siamo in ritardo, c’era un piano. La strada da fare è in salita»

Antonio Conte non è ancora pienamente soddisfatto del mercato della sua Inter. Nonostante gli arrivi di Godin, Lazaro e Barella, l’allenatore attende ancora diversi colpi per completare la rosa che avrà a disposizione. Non gradisce l’attesa: «Siamo un po’ in difficoltà, inutile nasconderci. C’è una situazione importante in entrata e in uscita, siamo in ritardo».

Prosegue: «Siamo stati molto chiari nel preparare un piano, oggi sopratutto in uscita siamo in ritardo. Ci dobbiamo dare tutti una mossa e pensare che c’è tanta strada da fare e che è in salita».