Inter, così si fa dura: i nerazzurri rischiano 5 gare in 14 giorni

I rinvii dovuti all’emergenza coronavirus rischiano di complicare il cammino dell’Inter. Ecco cosa può succedere ai nerazzurri

Si rischiano ben 5 gare in 14 giorni. Un maggio folle per l’Inter, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. I continui rinvii dovuti all’emergenza coronavirus potrebbero complicare il cammino dei nerazzurri.

Non solo, questo tipo di calendario potrebbe facilitare la Lazio di Simone Inzaghi: i biancazzurri punteranno tutto sul campionato visto che sono ormai fuori dalle competizioni. La decisione della Lega farà discutere anche nelle prossime settimane.