Inter, critiche per Thuram: «Nessun 9 crea problemi a Giroud»

Dopo l’amichevole della nazionale francese contro la Germania, vinta dai tedeschi, sono piovute critiche contro Thuram

Rolland Courbis, ex giocatore del Monaco e ora allenatore, ha così parlato ai microfoni di RMC Sport della cattiva prestazione della Francia contro la Germania. Tra i giocatori sotto esame anche Thuram nel ruolo di dopo Giroud in Nazionale.

THURAM – «Ribadisco quello che ho detto prima della partita. Nessun numero 9 è venuto a creare problemi al profilo di Giroud. In termini di parametri di riferimento e come punto fisso, è più logico iniziare la partita con Giroud, anche se ha 37 anni e non gli facciamo giocare 95 minuti, porta una certa presenza, con un gioco di testa niente male»