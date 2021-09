Inter, Cruz sicuro: «La coppia Lautaro-Correa può volare»

L’ex attaccante nerazzurro Julio Cruz ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, in particolare della coppia Lautaro-Correa

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Cruz ha espresso le proprie sensazioni sulla nuova Inter:

LAUTARO-CORREA – «Strano non averli visti ancora in campo insieme, ma hanno tutto per volare: sono due attaccanti complementari, che sanno attaccare bene la porta ma anche lavorare per la squadra, sia quando c’è da difendere sia quando c’è da attaccare. Il Toro lo conosciamo tutti, è uno che vive per il gol e dentro l’area sa essere letale. Correa preferisce partire da più dietro ed esaltarsi nel dribbling in velocità».

LAUTARO – «Ha raccolto un’eredità pesantissima, Lukaku all’Inter ha dimostrato di essere un giocatore devastante, a tratti immarcabile. Se è pronto per essere un leader lo dirà il campo, io credo sia ancora presto, però è già sulla buona strada. Ama lavorare per la squadra, essere il primo ad andare in pressione per aiutare in fase difensiva, però il suo habitat è l’area di rigore. Ed è lì che deve fare la differenza».

CORREA – «Il Tucu ha una tecnica fantastica, nello stretto e nell’uno contro uno è difficilissimo da arginare. E ultimamente è migliorato anche sotto porta, lo vedo più cattivo nella ricerca del gol. Dzeko è un centravanti vero a cui piace venire a dialogare con i centrocampisti, il Tucu è più un predatore di spazi».

INZAGHI GIUSTO PER SOSTITUIRE CONTE – «Assolutamente sì: Lotito e Tare hanno scommesso su di lui e lui ha colto alla grande l’occasione. La sua Lazio era bella da vedere e difficile da affrontare. Ed è stata anche vincente: una Coppa Italia e due Supercoppe non si vincono per caso. Direi che quella scommessa l’hanno vinta tutti: Tare, Lotito e Inzaghi. Simone si è meritato con i risultati la panchina dell’Inter».

