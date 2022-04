Inter De Paul, sogno possibile ad una condizione: le ultime

L’Inter punta l’argentino De Paul dell’Atletico Madrid, scontento e desideroso di tornare in Italia: l’unica condizione possibile è il prestito

L’Inter per l’estate ha un sogno in mezzo al campo e si chiama Rodrigo De Paul. L’argentino non è contento all’Atletico Madrid e un ritorno in Italia potrebbe anche essere possibile.

I nerazzurri ci proveranno ma dovranno convincere gli spagnoli a cederlo in prestito, unica condizione per portalo a Milano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.