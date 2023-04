Inter, De Vrij: «Ci gira tutto male. Non contento della mia situazione»

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato dopo il pareggio dei nerazzurri a Salerno: le sue dichiarazioni

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo il pari di Salerno.

PAREGGIO – «C’è una delusione enorme per il risultato, per come è finita la partita. Si possono dire tante cose, ma se non chiudi le partite rimane. Poi entra un cross così ed è il periodo in cui ci troviamo dove ci gira tutto male».

FUTURO – «Io penso che ci sono sempre con la testa, cerco sempre di dare il massimo. Non sono contento per la mia situazione ultimamente, ma rispetto le scelte dell’allenatore. Oggi l’approccio è stato giusto, abbiamo cercato il gol ma se non chiudi le partite capita. Questa settimana ci incontreremo per il rinnovo, vedremo come andrà».