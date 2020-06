Inter, de Vrij: «Derby? Non abbiamo mai smesso di crederci»

Manca sempre meno alla ripresa, nel mentre il difensore dell’Inter de Vrij è tornato a parlare del derby vinto in rimonta contro il Milan

Continua l’intervista a Stefan de Vrij nell’ambito del programma di Dazn ‘Countdown to Serie A’. Il difensore dell’Inter in questo stralcio ha parlato del derby vinto in rimonta contro il Milan.

«Nel primo tempo il Milan ci ha messo in difficoltà. Siamo andati in svantaggio, ma il mister è comunque rimasto sereno. È stato fondamentale fare subito gol in apertura della ripresa, è stato bellissimo segnare. Non avevamo mai smesso di crederci. Juventus? Un match senza tifosi e perciò diverso dal normale, anche se dovremo per forza abituarci. La Juventus ha vinto meritatamente, ci è stata superiore».