Inter, è emergenza attaccanti: Spalletti, ora Icardi titolare?

Codice rosso in casa Inter: Spalletti è a corto di attaccanti in vista del turno infrasettimanale. Icardi titolare è un’opzione concreta

Nessuno vorrebbe essere Luciano Spalletti in questo momento. La situazione in casa Inter dopo la sconfitta contro la Lazio è preoccupante: l’allenatore ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Lautaro Martinez con l’Albiceleste, optando per una misura d’emergenza. L’esclusione di Mauro Icardi contro i biancocelesti è stata una decisione dura ma giustificata, considerando i due allenamenti nelle gambe e i rapporti con lo spogliatoio ancora freddi.

La mossa del tecnico è stata quella di schierare l’ex Baldé Keita come centravanti. Il giocatore, tuttavia, non ha reso come sperato da adattato, uscendo pure anzitempo. La domanda sorge spontanea: chi guiderà l’attacco dell’Inter contro il Genoa?

Spalletti valuta le (poche) opzioni: al momento Lautaro Martinez è in forte dubbio e con ogni probabilità non sarà disponibile. Si potrebbe riproporre Keita tra Perisic e Politano, magari come falso nove, con il rischio che fallisca nuovamente. L’ultima spiaggia è la convocazione di Icardi con tanto di titolarità: il tecnico non sarebbe certo contento, ma sembra l’unica soluzione plausibile.