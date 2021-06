Inter, Eriksen e il momento di svolta: «Contro il Milan è cambiato tutto»

Christian Eriksen ha parlato nel film prodotto da Inter Media House “I M Together” che ripercorre la trionfale stagione dei nerazzurri. Le sue parole

Christian Eriksen ha parlato nel film prodotto da Inter Media House “I M Together”, che ripercorre la trionfale stagione dei nerazzurri. Le sue parole.

«Ho segnato qualche gol su punizione in carriera ma sicuramente sono stato felicissimo per quello (punizione contro il Milan), anche per il momento: segnare in una partita di Coppa negli ultimi minuti per qualificarsi è stato speciale. Penso che da lì sia cambiata la percezione dall’esterno, penso che abbia dimostrato che sono un giocatore su cui si può contare».

TUTTE LE DICHIARAZIONI SU INTERNEWS24