Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del club nerazzurro. Ecco le parole del giocatore danese:

PRIMO RICORDO SERIE A – «Beh, non sono così vecchio, ma credo che il primo ricordo chiaro sia probabilmente Ronaldo con la maglia dell’Inter, confrontando ciò che ha fatto dal suo arrivo in Italia con quello che ha mostrato in precedenza. Da ciò che ricordo dopo averlo visto qualche volta in tv, penso che fosse davvero diverso, molto diverso».

SPOGLIATOIO INTER – «Penso ci sia qualche personaggio, però non mancano mai episodi con Barella, Bastoni e Biraghi. Direi loro tre. Soprattutto Barella e Biraghi, che discutono sempre tra loro. Ce n’è sempre una, credo siano loro i nostri burloni. Barella mi fa anche venire crisi cardiache, prende sempre un cartellino giallo in partita!»

TEMPO LIBERO – «Onestamente, in questo periodo non ce n’è molto. Ci sono lunghe giornate di allenamenti e si giocano molte partite. Non c’è molto tempo libero come accade in Inghilterra, quando spesso ti alleni la mattina e poi sei libero fino al giorno dopo. Qui ti alleni un po’ più tardi perché fa caldo, così il programma è diverso, poi ci sono molte partite. In Inghilterra si gioca molto, ma qui negli ultimi mesi abbiamo avuto tante gare da disputare. Per quanto riguarda il tempo libero, abbiamo un bambino che è iper attivo, andiamo al parco e ci occupiamo di lui. Passeggiare a Milano è piacevole, o per mangiare o per andare nei parchi. Ci sono molte cose da fare».