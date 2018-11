L’ex Inter Figo: «Moratti come un padre. Mancini? Mi ha umiliato»

Luis Figo, ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN ripercorrendo la sua avventura nella società nerazzurra

L’ex giocatore di Inter, Barcellona e Real Madrid ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel giorno del suo 46esimo compleanno ripercorrendo la sua carriera calcistica. Il portoghese ha inizialmente parlato del suo arrivo alla società nerazzurra affermando: «Ero reduce da un periodo difficile a Madrid ed a Milano ho trovato una famiglia. Moratti è come un padre per me, una delle persone più importanti della mia carriera e anche a livello personale. Zanetti? Un amico ed un gran capitano, ho un ottimo rapporto bellissimo con lui, giocarci insieme è stato bellissimo».

Figo ha poi ricordato il rapporto con il tecnico nerazzurro Roberto Mancini, ora commissario tecnico della Nazionale italiana: «Mancini è stata una delle persone che mi ha umiliato maggiormente nel corso della mia carriera sportiva, però gli auguro il meglio. Adesso è il c.t. dell’Italia, una posizione importante che spero lo possa aiutare a tornare a far bene». Infine l’ex campione portoghese ha ammesso: «Il calcio non mi manca, ho detto addio al momento giusto. L’Inter di oggi? Spero possa essere tornata sulla scia vincente. Tornare in Champions League è stato molto importante, speriamo possa tornare a vincere e far felice i tifosi nerazzurri, se lo meritano».