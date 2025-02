Inter Fiorentina: tre cose che non hai notato nel match di Serie a

Tre curiosità sulla sfida Inter Fiorentina: partita valida per la 34° giornata di Serie A 2024/2025. Tutti i dettagli

Al primo minuto, o meglio, dopo 20 secondi, si è visto Simone Inzaghi inquadrato e tutto rosso in faccia a urlare di stare zitto (“Muto!”, a essere precisi) all’indirizzo di Ranieri, reo di avere protestato. A fine gara il mister dell’Inter si è lasciato andare a un urlo liberatorio, segno evidente di quanto sentisse l’importanza della posta in palio di stasera. Questa è la cornice del match, o se volete le immagini che riassumono il significato. In mezzo ci sono un po’ di dettagli che andiamo a evidenziare.