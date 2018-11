L’attaccante dell’Inter in prestito al Santos Gabigol ha segnato la rete decisiva alla penultima del campionato carioca

Gabriel Barbosa è sempre più vicino al ritorno all’Inter. L’attaccante brasiliano ha vissuto una super stagione con il Santos, segnando ben 18 gol nel campionato carioca, ottenendo il titolo di capocannoniere. Ma a gennaio Gabigol farà ritorno a Milano, anche se difficilmente Spalletti deciderà per una sua permanenza. Sempre vive le opzioni di un altro prestito, magari in Europa: difficile che qualche squadra sia pronta a soddisfare la richiesta nerazzurra di almeno 20 milioni. Le più interessate sembrano ad ora Marsiglia e West Ham, ma i discorsi sono ancora agli albori.

Nel frattempo, Barbosa ha salutato tutti i tifosi del Peixe con il gol decisivo per il 3-2 sull’Atletico Mineiro. L’esultanza è stata da libro cuore, l’ultima allo stadio Vila Belmiro. Il giocatore si è levato la maglia e gettato in ginocchio verso la curva baciando lo stemma del club. A fine partita, queste le dichiarazioni del calciatore: «Non so se questa sarà la mia partita d’addio, ma è stato emozionante segnare nell’ultima partita in casa. Da ora farò il tifo per i miei compagni. Se dovesse essere stato un addio, grazie a tutti i tifosi. Vedremo cosa andrà a finire».