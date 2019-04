Dopo lo show al Marassi, Roberto Gagliardini ha esultato per il poker al Genoa e sprona l’Inter a ripartire

A meno di 24 ore dal successo in esterna della sua Inter, Roberto Gagliardini esprime fiducia nel futuro del club ed esulta ai microfoni di Sport Mediaset: «Sono contento per i due gol e per la vittoria perché era fondamentale».

Aggiunge: «Era importare ripartire subito e noi lo abbiamo fatto bene». La doppietta andata a segno manifesta l’ottima forma del centrocampista che si candida a trascinatore assieme al ritrovato Icardi per questa fine di campionato.