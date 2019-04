Gagliardini amuleto Inter: con lui 12 vittorie su 15 in A

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, è un vero e proprio amuleto per la formazione nerazzurra. Ecco le statistiche

Il nuovo amuleto nerazzurro si chiama Roberto Gagliardini. Il centrocampista dell’Inter, titolare ieri nella sfida contro il Genoa e autore di una doppietta (i rossoblù sono la sua vittima preferita, è a quota 7 centri nel massimo campionato italiano, 4 di questi sono arrivati contro i genoani) porta anche fortuna all’Inter. Con lui in campo infatti l’Inter ha vinto 12 partite su 15 in A, senza ne ha vinte solamente 5. E’ un caso? Può essere ma il dato vale comunque tanto.

Il centrocampista arrivato dall’Atalanta, seppur con tanti alti e bassi, è un elemento importante per Luciano Spalletti. Grande prova ieri a Genova per il centrocampista. Fuori contro la Lazio dopo aver giocato un grande derby, il centrocampista nerazzurro si è preso una bella rivincita, trovando una doppietta e regalando la vittoria all’Inter. Non è stata una stagione facile per lui, escluso dalla lista Uefa, ha dovuto guardare prima la Champions e poi l’Europa League in tribuna. Gaglia però è tornato ‘gagliardo‘, facendosi trovare pronto in campionato. La nomea di portafortuna inoltre non è certo una cosa negativa, anzi: l’anno prossimo i nerazzurri si guarderanno bene dall’escluderlo nuovamente dalla lista Uefa.