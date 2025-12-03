 Pagelle Inter Venezia, i TOP e FLOP del match di Coppa Italia
Pagelle Inter Venezia, i TOP e FLOP del match di Coppa Italia

1 minuto ago

Pagelle Inter Venezia: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Chivu ha avuto la meglio sui lagunari

San Siro ha vissuto Inter Venezia, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. La squadra di Cristian Chivu ha ospitato quella di Giovanni Stroppa, protagonista in Serie B. Ecco i voti dei protagonisti degli ottavi di finale di Coppa Italia.

PAGELLE INTER VENEZIA

INTER: Martinez 6+; Bisseck 6,5, De Vrij 6,5, Carlos Augusto 6+; Diouf 7,5, Frattesi 6,5, Zielinski 6,5 (Mkhitaryan 6,5), Sucic 6+ (Bovo s.v.), Luis Henrique 6,5 (Cocchi 6); Thuram 8 (Bonny 7), P. Esposito 7 (Spinaccé 6).

VENEZIA: Grandi 5; Korac 5, Venturi 5.5, Sidibé 5 (46′ Schingtienne 5); Sagrado 6.5, Duncan 6, Bohinen 5.5, Lella 5.5 (81′ Perez sv), Haps 6 (64′ Fila 5.5); Casas 6 (81′ Adorante sv), Compagnon 5 (81′ Hainaut sv). 

2 giorni ago

1 Dicembre 2025

3 giorni ago

30 Novembre 2025

