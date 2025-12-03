Voti&Stats
Pagelle Inter Venezia, i TOP e FLOP del match di Coppa Italia
Pagelle Inter Venezia: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Chivu ha avuto la meglio sui lagunari
San Siro ha vissuto Inter Venezia, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. La squadra di Cristian Chivu ha ospitato quella di Giovanni Stroppa, protagonista in Serie B. Ecco i voti dei protagonisti degli ottavi di finale di Coppa Italia.
PAGELLE INTER VENEZIA
INTER: Martinez 6+; Bisseck 6,5, De Vrij 6,5, Carlos Augusto 6+; Diouf 7,5, Frattesi 6,5, Zielinski 6,5 (Mkhitaryan 6,5), Sucic 6+ (Bovo s.v.), Luis Henrique 6,5 (Cocchi 6); Thuram 8 (Bonny 7), P. Esposito 7 (Spinaccé 6).
VENEZIA: Grandi 5; Korac 5, Venturi 5.5, Sidibé 5 (46′ Schingtienne 5); Sagrado 6.5, Duncan 6, Bohinen 5.5, Lella 5.5 (81′ Perez sv), Haps 6 (64′ Fila 5.5); Casas 6 (81′ Adorante sv), Compagnon 5 (81′ Hainaut sv).
