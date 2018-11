Inter-Genoa, streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Genoa in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere l’anticipo dell’11^ giornata di Serie A

L’undicesima giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo delle 15 Inter-Genoa in programma allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Le due squadre arrivano alla gara in maniera differente: i nerazzurri sono reduci da sei vittorie consecutive in campionato che gli hanno consentito di essere al secondo posto a pari merito con il Napoli ed a meno sei dalla Juventus capolista. I liguri, invece, a metà classifica, non vincono da oltre un mese –l’ultimo successo risale al 30 settembre in casa del Frosinone– e negli ultimi quattro incontri hanno racimolato solo 2 punti. Inoltre due dei migliori marcatori del campionato italiano: Krzysztof Piatek assoluto protagonista di questo avvio di stagione e capocannoniere con 9 reti e Mauro Icardi a quota 6 che ha trascinato i nerazzurri in queste ultime gare.

Inter-Genoa andrà in onda in esclusiva con un ampio post e pre partita su Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport HD (202 e 251 del decoder), mentre sul canale Inter Tv (232 del Box set) sarà trasmessa la radiocronaca del match. L’anticipo, inoltre, sarà disponibile anche per gli abbonati sull’app Sky Go scaricabile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. La partita sarà visibile anche per gli abbonati a NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine la sfida di San Siro sarà trasmessa dal programma radiofonico Tutto il calcio minuto per minuto in onda su Rai Radio 1ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Genoa

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 3 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 15:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Sport HD – NOW TV

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma

Inter-Genoa: le probabili formazioni

QUI INTER – I nerazzurri vengono da una striscia positiva di sei vittorie consecutive in campionato che li ha portati al secondo posto alle spalle della Juventus. L’obiettivo di Spalletti è cercare di mantenere il passo dei bianconeri e del Napoli per cercare di arrivare al termine della stagione più in alto possibile. Il tecnico della squadra milanese dovrà però tenere conto della sfida di mercoledì in Champions League contro il Barcellona, in cui si gioca la qualificazione agli ottavi di finale.

Per questo motivo Spalletti potrebbe fare turnover contro il Genoa lasciando spazio a diversi giocatori meno utilizzati sino ad ora, lasciando invariato il modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Handanovic, mentre in difesa accanto a Skriniar torna De Vrij, in panchina contro la Lazio, e sulle fasce con D’Ambrosio spazio a Dalbert. A centrocampo davanti alla retroguardia al fianco di Brozovic potrebbe scendere in campo Gagliardini per far rifiatare Vecino. Sulla trequarti, dietro il centravanti Icardi, con Politano e Perisic Spalletti potrebbe optare per Lautaro Martinez.

QUI GENOA – Ivan Jurić, tornato sulla panchina del Genoa dopo l’esonero di Ballardini, deve assolutamente provare a risollevare la squadra che non centra la vittoria da oltre un mese. I liguri sono attualmente all’undicesimo posto, ma la zona Europa, con una classifica molto corta, dista solo un punto. Il tecnico della formazione rossoblu contro l’Inter lascerà molto probabilmente invariato il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Radu ed in difesa rientra Romero che scenderà in campo al fianco di Biraschi e Zukanovic. A centrocampo confermati i tre centrali Romulo, Sandro e Bessa, mentre sulla fascia ci saranno Lazovic e Pereira, quest’ultimo in sostituzione dello squalificato Criscito. Confermata anche la coppia offensiva composta da Kouamè e Piatek.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Martinez, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamè, Piatek. Allenatore: Juric.