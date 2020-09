Inter, gli agenti di Lautaro a Milano: le cifre della proposta di rinnovo

Gli agenti di Lautaro Martinez sono a Milano dopo essere stati a Barcellona: ecco le cifre della proposta di rinnovo

Gli agenti di Lautaro Martinez, dopo essere stati in Spagna, saranno presto a Milano dove incontreranno l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport il clima che caratterizzerà il summit, però, è tutto da verificare perché in viale della Liberazione non hanno affatto gradito doppio pit stop di Beto Yaque e Sergio Zarate in Spagna.

L’ad Marotta e il ds Ausilio sanno quali sono le logiche che contraddistinguono il mercato, ma la mossa dell’entourage del Toro è sembrata provocatoria, il tentativo di arrivare a Milano con una proposta in mano per forzare l’addio o ottenere un rinnovo a cifre più importanti rispetto a quelle che verranno proposte.

La posizione di Marotta e Ausilio è di forza. Se da un lato vorrebbero corrispondere a Martinez l’aumento che si è meritato per quello che ha dimostrato sul campo nella prima stagione da titolare in A, dall’altro devono mantenere certi equilibri nello spogliatoio. E comunque nel 2018 hanno già fatto firmare all’ex Racing un contratto che prevede scatti di ingaggio ogni anno (nel 2019-20 guadagnava 2,3 milioni più bonus). L’idea è quella di proporre un accordo da 5 milioni netti più bonus, ma sono convinti che la richiesta sarà più alta. Il vincolo fino al 2023 li mette al sicuro da sorprese anche se non c’è intenzione di arrivare allo scontro.