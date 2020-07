Inter, Godin: «Obiettivo secondo posto. Futuro? Voglio restare qui»

Diego Godin ha parlato al termine della partita vinta contro il Torino: le dichiarazioni del difensore dell’Inter

Diego Godin, difensore dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Torino.

PRESTAZIONE – «Quando siamo in difficoltà l’importante è vincere, in ogni modo. Oggi è successo, dopo aver preso un gol inaspettato. Il Torino non ha mai superato la metà campo, penso sia una vittoria meritata».

RAMMARICO – «Ci voltiamo indietro solo per imparare, il passato è passato. Guardiamo avanti perché abbiamo un’opportunità per restare secondi. A fine campionato vedremo dove saremo, la Juventus ormai è irraggiungibile».

MIGLIOR GODIN – «Le sensazioni sono buone, se metto minuti nelle gambe ritrovo la forma migliore. Voglio aiutare la squadra quando il mister mi chiama in causa. Sono venuto qui per fare qualcosa di importante sia dentro sia fuori dal campo. Ho una mentalità vincente. Futuro? Ho firmato per tre anni, voglio restare».