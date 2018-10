Inter, i gol nel finale fanno la differenza: 9 punti conquistati dal 75′ in avanti

È un’Inter da ultimi 15 minuti: i nerazzurri nel finale di gara hanno segnato 8 delle 16 reti siglate in stagione, portando a casa 9 punti tra campionato e Champions League

L’Inter di Spalletti, con 6 vittorie consecutive tra campionato e coppa, ha rimesso a posto la classifica in Serie A, oltre a essere capolista nel gruppo di Champions, insieme al Barcellona. Ciò che è emerso nelle ultime gare è soprattutto il grande carattere della squadra che non si abbatte mai e cerca la vittoria fino al fischio finale: dei 16 gol segnati in stagione, infatti, 8 sono stati siglati negli ultimi 15 minuti. Un’abitudine che sembra far parte del dna dei nerazzurri, in particolare da quando siede Spalletti in panchina: nello scorso campionato, su 66 reti complessive, ben 16 sono state segnate nell’ultimo quarto d’ora. Basti pensare a come Icardi e Vecino abbiano ribaltato la Lazio tra il 78′ e l’81’ nella sfida che avrebbe decretato la quarta squadra italiana in Champions.

E proprio in Champions la strana coppia, formata dal bomber argentino e dal centrocampista uruguaiano, si è ripetuta nella sfida con il Tottenham: reti all’86’ e al 92′. Questi gol nel finale di gara hanno regalato 9 punti complessivi ai nerazzurri, di cui 3 in Champions League e 6 in Serie A. Questo denota ancor di più le capacità di Spalletti: la sua squadra, infatti, quando le forze avversarie vengono meno, è ancora in ottima condizione e può sfruttare quest’arma in più per andare in vantaggio. Oltre ai soliti Icardi e Vecino, rispettivamente 7 e 4 gol dal 75′ in avanti, tra gli specialisti dell’ultimo quarto d’ora ci sono anche Perisic con 6 reti e D’Ambrosio con 2.