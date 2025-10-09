Inter, super gol di Zielinski con la Polonia. Lampo di classe del centrocampista dell’Inter che fa partire un missile sotto la traversa

Un lampo di classe pura, un colpo da biliardo che fa il giro del web e manda un messaggio forte e chiaro all’Inter. Dal ritiro della sua Polonia, Piotr Zieliński batte un colpo e ricorda a tutti la sua immensa qualità, siglando un gol spettacolare nell’amichevole contro la Nuova Zelanda.

Una vera e propria perla, che dimostra tutto il repertorio tecnico del centrocampista nerazzurro. Al quarto minuto della ripresa, su un pallone vagante in area di rigore, Zieliński ha controllato la sfera con un geniale colpo di tacco a seguire, si è liberato del suo marcatore con un tocco di sinistro e ha scagliato un tiro potentissimo che ha baciato la traversa, è rimbalzato sulla linea di porta, ha toccato di nuovo la parte bassa della traversa ed è infine entrato in rete. Un capolavoro di coordinazione, tecnica e potenza.

Questo gol è una boccata d’ossigeno per un giocatore che, nel suo primo anno e mezzo all’Inter, ha mostrato grande continuità di rendimento ma una vena realizzativa limitata. Arrivato a parametro zero dal Napoli nell’estate del 2024, il classe 1994 ha finora collezionato 44 presenze in nerazzurro, segnando però solo due gol, entrambi su calcio di rigore.

Questa prodezza con la maglia della Polonia, quindi, non è solo un bel gesto tecnico, ma la dimostrazione di quel potenziale da incursore e finalizzatore che finora a Milano si è visto solo a sprazzi. Un segnale che Cristian Chivu avrà sicuramente apprezzato: l’Inter ha in casa un centrocampista dai colpi straordinari, e ora la speranza di tutti i tifosi è che possa replicare queste magie anche con la maglia nerazzurra.