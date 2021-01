Inter, il Leicester pensa a Eriksen: l’ingaggio frena le Foxes

Calciomercato Inter: sulle tracce di Christian Eriksen ci sarebbe il Leicester, ma l’alto ingaggio del calciatore frena gli inglesi

In casa Inter tiene ancora banco la questione relativa a Christian Eriksen. Il danese è in partenza e ora ci sarebbe una nuova concorrente. Come riportato da Sportitalia, il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Leicester.

Gli inglesi sono desiderosi di riportare in Inghilterra Eriksen ma ci sarebbero diversi problemi. In primis l’alto ingaggio del danese frenerebbe le Foxes, ma ci sarebbero contatti in corso.