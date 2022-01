Inter, infortunio Correa: pessimismo in casa nerazzurra. Le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è pessimismo in casa Inter dopo l’infortunio in Coppa Italia di Correa: le ultime

Non c’è pace per Joaquin Correa: l’attaccante argentino, schierato titolare per la prima volta dopo il rientro dall’ultimo infortunio, è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra dopo un contrasto con il centrale dell’Empoli Romagnoli.

Le lacrime con cui ha abbandonato il terreno di gioco non lasciano presagire nulla di buono. Le smorfie e la disperazione del giocatore nel silenzio assordante del Meazza sembrano anticipare qualcosa di più serio. Gli esami strumentali daranno indicazioni più precise, ma intanto è impossibile non pensare alla sfortuna dell’argentino, al quarto stop forzato da settembre. L’Inter incrocia le dita, ma è difficile essere ottimisti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

