Inter, Inzaghi: «Ci faremo trovare pronti per l’inizio della Serie A»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, sul calendario di Serie A: «Lavoriamo per farci trovare pronti per l’inizio di campionato»

Definito nel tardo pomeriggio di oggi il calendario della nuova Serie A. L’Inter farà il loro esordio a San Siro contro il Genoa. Simone Inzaghi ha commentato così il primo impegno dei nerazzurri.

«Lavoriamo per farci trovare pronti per l’inizio di questa Serie A. La sfida contro il Genoa sarà sicuramente interessante e stimolante. Giochiamo la prima in casa e vogliamo assolutamente partire bene. Ora siamo concentrati sul prepararci al meglio e aspettiamo il rientro dei giocatori che hanno disputato gli Europei e la Copa America», ha dichiarato il tecnico a InterTv.