Inter, Inzaghi: «Classifica? A parte il Napoli siamo lì, dobbiamo andare avanti partita per partita»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Bologna.

CAMPIONATO – «La testa sappiamo l’importanza che ha. Abbiamo avuto un percorso a San Siro importante con prestazioni importanti. Affrontavamo una squadra in fiducia, abbiamo preso un gol con un infortunio ma la squadra è stata in partita. Ottime risposte. A parte il Napoli siamo lì, dobbiamo andare avanti partita per partita lasciando da parte la Champions».

PRESSIONE – «Ero molto dispiaciuto per la sconfitta di domenica. La pressione ce l’ho sempre da quando giocavo, da dieci anni e più che alleno. Con la dirigenza c’è un ottimo rapporto, ci si parla sempre nelle vittorie e nelle sconfitte. Quello che mi fa piacere a me è che, nelle vittorie e nelle sconfitte, ho una dirigenza – e parlo di Marotta, Ausilio, Baccin, Zanetti e Ferri – molto trasparente. Mi piace di loro che sono diretti e se hanno bisogno di dirti qualcosa te lo dicono chiaramente. Ho un ottimo rapporto con loro».