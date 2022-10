Inter, la formula di Inzaghi per continuare la rimonta

L’Inter di Inzaghi vuole continuare a volare e ha una formula ben precisa per proseguire nella sua rimonta

Il tecnico nerazzurro punterà sulla continuità. In mezzo al campo toccherà ancora a Calhanoglu e Mkhitaryan con Asllani dalla panchina. Sono loro le chiavi della mediana che ha fatto svoltare l’Inter in queste settimane e hanno dato una prova importante da Barcellona in poi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.