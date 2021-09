Inter, Inzaghi: «Esordio emozionante col Real. Voglio un guizzo da tutti»

L’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato in vista del match di Champions League tra Inter e Real Madrid: le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ai microfoni di Amazon Prime Video ha parlato nuovamente in vista del match di questa sera contro il Real Madrid in Champions League.

«C’è tantissima emozione per quest’esordio; farlo in un palcoscenico come San Siro è emozionante. Io vorrei un guizzo da tutti quanti: da allenatore il mio desiderio è che chi comincia lo faccia al meglio. Alle volte è più importante chi entra rispetto a chi inizia».