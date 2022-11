Inter, Inzaghi: «In campionato ognuno ha commesso i propri errori»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in merito alla sfida di domani contro l’Atalanta. Le dichiarazioni

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv in merito alla partita di domani contro l’Atalanta.

CAMPIONATO – «Diciamo che in campionato, eccetto il Napoli, tutte le altre squadre si sono pareggiate a livello di classifica. Ognuno ha commesso i propri errori, l’abbiamo fatto anche noi perdendo punti importanti negli scontri diretti, cerchiamo di lavorarci».

ATALANTA – «A prescindere dai loro risultati parliamo di una squadra sempre ben organizzata, con i propri principi e sappiamo che troveremo un avversario che ha grossissima determinazione. Dovremo fare del nostro meglio».

LUKAKU – «Io sono contento che tre attaccanti su quattro vadano al Mondiale. C’è grandissima fiducia per tutti, Romelu ci teneva tantissimo a rientrare nelle ultime partite con noi. Poi purtroppo ha avuto un rallentamento, ora sta facendo tutto per gradi: gli auguro di fare un Mondiale alla grande, poi torneranno da noi per fare nel migliore dei modi».