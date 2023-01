Inter, Inzaghi: «Perplesso dal rosso per Skriniar»

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli. I dettagli

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Inter ed Empoli, terminata con il punteggio di 0-1.

PAROLE – «Non eravamo nella nostra miglior serata, poi abbiamo trovato un avversario di valore e siamo rimasti in 10. Abbiamo preso un gol su ripartenza, ci abbiamo pesante ma questa sconfitta ci rallenta. Skriniar ha fatto due falli che devo rivedere. Al momento sono rimasto perplesso, ma non voglio parlare di arbitro. E’ un professionista esemplare che si allena e gioca sempre nel migliore dei modi. Ora c’è questa situazione mezzo e mezzo che non aiuta lui e noi, ma la società sta cercando di risolvere questa situazione e quelle con altri giocatori importanti».