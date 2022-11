Inter, Inzaghi: «Sappiamo che in campionato dobbiamo cercare di migliorare il nostro percorso»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta.

PAROLE – «Sappiamo che in campionato dobbiamo cercare di migliorare il nostro percorso, soprattutto in queste partite. Oggi troviamo un avversario tosto, che viene da due sconfitte consecutive, e sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi. Napoli? Tutti guardiamo le altre. Eccetto il Napoli tutte abbiamo avuto un percorso simile, loro stanno facendo qualcosa di incredibile per vittorie e punti. Mancano ancora 23 o 24 partite, c’è ancora spazio e tempo. Calhanoglu ha fatto bene in un momento complicato per noi con tante gare. Ora Brozovic sta meglio, oggi ho pensato di presentarlo dall’inizio ma abbiamo visto anche con altri giocatori che dobbiamo farli rientrare gradualmente. Oggi giocherà un pezzo di partita, poi andrà al Mondiale e tornerà a giocare con noi».